RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 11 anos foi atacada por um tubarão na tarde deste domingo (31) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. É o segundo incidente registrado envolvendo tubarões na região neste ano.

O garoto foi mordido pelo tubarão às 13h40, e banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para os primeiros socorros.

De acordo com policiais, o menino sofreu ferimentos na mão esquerda e no quadril, e foi socorrido do local numa maca.

Depois de ser atendido no Hospital da Aeronáutica, em Jaboatão, a criança foi levada para o Hospital da Restauração, na região central do Recife, e encaminhada para o centro cirúrgico. O hospital não informou o estado de saúde do garoto.

A Folha procurou também a Secretaria da Saúde de Pernambuco, mas até o momento da publicação do texto não houve resposta sobre o estado de saúde da criança.

Com o incidente deste domingo, o litoral pernambucano soma 83 casos registrados de ataques de tubarão desde 1992.

Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.

A praia em que o jovem morreu conta com quatro placas sinalizando o risco de alerta de ataque de tubarões, segundo o Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão), da secretaria de Meio Ambiente do estado e de Fernando de Noronha.

O litoral de Pernambuco tem 150 placas de alerta para presença de tubarões.

Além desses dois casos no Grande Recife, em janeiro a advogada Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e passa bem.