RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros pelo companheiro na madrugada deste domingo (31) no município de Araci, no interior da Bahia (a cerca de 220 km de Salvador), segundo a Polícia Civil. A vítima foi identificada como Deuziana de Oliveira da Silva.

O suspeito tirou a própria vida em seguida. Ele foi identificado como Jefferson de Araújo Costa, 54. A Polícia Civil confirmou que o homem atuava como investigador da corporação.

O caso ocorreu em um estabelecimento comercial. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias das mortes.

Guias para perícia e exames necroscópicos foram expedidas, e o DPT (Departamento de Polícia Técnica) realizou a remoção dos corpos.

"A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso", afirmou a Polícia Civil em nota.

Na última semana, dados do Atlas da Violência mostraram que, embora os homicídios de mulheres estejam em queda, há uma estabilidade em crimes cometidos dentro de casa, indicadores de feminicídio. Nos últimos dez anos, 46.336 mulheres foram assassinadas no Brasil.

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