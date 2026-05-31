RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um trilheiro de 27 anos foi resgatado com vida na manhã deste domingo (31), após desaparecer na segunda-feira (25) na região do Morro Pelado, no município catarinense de Joinville (a cerca de 200 km de Florianópolis).

Conforme o Corpo de Bombeiros, que realizou buscas no local, o homem passou cinco dias sem comer.

Após se perder na trilha, ele seguiu o curso de um rio até chegar a uma estação de tratamento de água, onde foi resgatado pelos militares por volta das 9h30.

O trilheiro foi identificado como Ezequiel Marcos Ferreira. Os bombeiros usaram um helicóptero para resgatá-lo neste domingo.

Ele estava consciente e orientado, mas apresentava hipotermia (baixa temperatura corporal), estava cianótico (com coloração azulada ou arroxeada em partes do corpo) e tinha ferimentos leves, segundo os militares.

Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi transportada na aeronave em situação estável até um hospital da região.

Conforme os bombeiros, Ezequiel esteve na manhã de segunda-feira em uma borracharia localizada próxima ao acesso à trilha.

No local, ele teria buscado informações sobre o percurso antes de iniciar a caminhada em direção ao Morro Pelado.

Os bombeiros afirmam que a trilha tem "elevado grau de dificuldade", com diversos pontos de bifurcação.