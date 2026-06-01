SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de junho começa nesta segunda-feira (1º) no estado de São Paulo com previsão de clima praticamente igual ao visto nos últimos dias.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que o sol deve aparecer entre nuvens e favorecer a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.

O órgão municipal destaca que ainda deve fazer frio durante a madrugada, com mínimas em torno dos 13°C, mas as máximas podem superar os 23°C no período da tarde, com índices de umidade acima dos 55%.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, informa que os termômetros podem marcar temperaturas variando de 14°C a 19°C na capital paulista nesta segunda.

Como vem ocorrendo, não há previsão de chuvas significativas para a capital, mas pode garoar no início da amanhã.

Neste domingo (31), a máxima na capital paulista atingiu 22,3°C às 15h na estação do Inmet do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. A mínima foi de 14,5°C às 22h.

De acordo com os dados do Inmet, a temperatura em Santos deve variar de 12°C a 22°C neste primeiro dia de junho. Em Ubatuba, no litoral norte, a expectativa é de variação de 12°C a 24°C.

No Vale do Paraíba, São José dos Campos deve ter temperaturas de 9°C a 23°C, enquanto Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, de 7°C a 19°C.

Em Campinas, a previsão é de que os termômetros marquem de 10°C a 25°C. Em Sorocaba, de 11°C a 24°C. E em Bauru, de 12°C a 26°C.

No norte do estado, Ribeirão Preto já deve ter um calor um pouco mais forte, com temperatura de 12°C a 28°C, assim como São José do Rio Preto. Em Presidente Prudente, a previsão é de 14°C a 28°C. Já Araçatuba deve ser de 14°C a 30°C.

INMET EMITE ALERTA LARANJA PARA TEMPESTADE NA BAHIA E NO NORTE

De acordo com os dados do Inmet, a região do Recôncavo Baiano deve enfrentar um alto volume de chuva até a próxima quinta-feira (4). Por isso, o Inmet emitiu um alerta laranja para acúmulo de chuvas no local, com previsão de precipitação de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia.

Outro local com previsão de muita chuva é a região Norte, na divisa entre Amazonas e Pará e todo o estado do Amapá, onde também está ativo um alerta laranja.

Nesses locais, segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.