SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky identificou um aumento de 720% no número de sites fraudulentos que simulam a venda de figurinhas da Copa do Mundo. Até meados de maio, foram contabilizados ao menos 164 domínios falsos, contra cerca de 20 registrados em abril.

Segundo a pesquisa, os sites reproduzem com precisão o layout de lojas oficiais, incluindo etapas completas de compra, botões de carrinho, simulação de frete e seções de produtos relacionados. O objetivo é dar aparência de legitimidade e induzir o consumidor ao erro.

Segundo Fabio Assolini, líder da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina, o crescimento acelerado desse tipo de golpe está ligado ao apelo de grandes eventos populares, como a Copa do Mundo.

"Os cibercriminosos aproveitam o apelo de grandes eventos para aplicar fraudes temáticas", afirma. De acordo com ele, os criminosos também impulsionam anúncios patrocinados no Google e Instagram para alcançar vítimas rapidamente durante períodos de alta procura.

Em muitos casos, as páginas também exibem informações falsas no rodapé, como CNPJ, endereço físico e contatos, reforçando a tentativa de credibilidade.

PIX E CONTAS DE LARANJAS NO CENTRO DO GOLPE

Na etapa de pagamento, as vítimas são direcionadas para transferências via Pix, geralmente enviadas a contas de terceiros (laranjas) em fintechs. Após o recebimento, os valores são rapidamente pulverizados em diferentes contas, dificultando rastreamento e recuperação.

A Kaspersky já havia alertado em abril para a existência de ao menos 20 domínios fraudulentos no Brasil e na América Latina, criados para imitar páginas do álbum de figurinhas do torneio.

A editora responsável pelo álbum, a Panini, definiu o preço oficial dos envelopes em R$ 7. Em sites falsos, porém, são comuns ofertas muito abaixo desse valor, como combos promocionais que buscam atrair vítimas.

Especialistas também apontam diferenças na qualidade do material, como papel mais grosso e impressão menos nítida, como sinais de falsificação.

COMO SE PROTEGER

A Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br recomenda atenção a elementos básicos de verificação, como HTTPS, domínio correto, políticas de privacidade e informações de contato verificáveis.

Além disso, especialistas reforçam que o acesso deve ser feito apenas por canais oficiais, evitando links recebidos por redes sociais, e-mails ou mensagens, especialmente em períodos de alta demanda e grande apelo emocional, como o lançamento de coleções ligadas à Copa do Mundo.

Segundo Assolini, pequenas alterações no endereço do site e a insistência em pagamentos exclusivamente via PIX também são fortes indícios de fraude.

Caso o consumidor perceba que caiu em um golpe, a recomendação é entrar imediatamente em contato com o banco para acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), além de registrar boletim de ocorrência e denunciar o site falso.