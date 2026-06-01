Nascimento da atriz estadunidense Marilyn Monroe (100 anos)

Nascimento do jornalista e escritor mineiro Zuenir Ventura (95 anos)

Ônibus espacial Endeavour faz seu pouso final após sua 25ª missão no espaço (15 anos)

Dia Nacional da Imprensa

Dia Internacional do Leite criado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para reconhecer a importância do leite como alimento global

Primeira transmissão do programa Acontece Cada Uma, na Rádio Nacional (77 anos)

Nascimento do músico inglês Charlie Watts (85 anos) - baterista da banda de rock britânica The Rolling Stones

Piloto alemão Michael Schumacher vence o GP da Espanha, sua 20ª vitória na categoria e a primeira pela Ferrari (30 anos)

Última vitória de Nelson Piquet na Fórmula 1 (35 anos)

Dia Internacional da Prostituta comemorado para marcar a data de 2 de junho de 1975, em que cerca de 150 trabalhadoras sexuais entraram para a história ao ocuparem a Igreja de São Nizier na cidade francesa de Lyón, exigindo que o trabalho prestado por elas fosse considerado tão útil à França como outro ofício qualquer

Criação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (45 anos)