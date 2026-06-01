SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dezesseis pessoas morreram neste domingo (31) após um caminhão e uma van baterem na BR-116, em Santa Terezinha (BA).

O caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com uma van. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do veículo de carga foi socorrido para uma unidade médica após ficar ferido e autuado em flagrante por homicídio doloso.

As 16 vítimas ainda não tiveram as identidades reveladas. Os corpos foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde são realizados os procedimentos de identificação e necropsia.

Todas os mortos eram da van. Oito corpos ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Perícias estão sendo feitas para apurar a dinâmica do ocorrido.

A reportagem entrou em contato com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e aguarda retorno.