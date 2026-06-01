SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Adolfo Lutz afirmou nesta segunda-feira (1º) que não foi detectado material genético do vírus ebola na amostra do paciente que estava com a suspeita da doença. O homem, de 37 anos, continua internado no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo.

O estado de saúde do paciente é considerado grave. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde.

O Instituto Adolfo Lutz confirmou no sábado (30) o resultado para Neisseria meningitidis, bactéria causadora de meningite meningocócica.

O paciente é procedente da República Democrática do Congo, que tem áreas de transmissão de ebola, e viajou recentemente ao país.

O Ministério da Saúde disse no sábado que, antes de ser transferido ao hospital, ele foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária.