SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança morreu após ser atingida por uma bala na tarde deste domingo (31) na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada como Bento Costa Petillo Bezze, mas ainda não teve a idade divulgada. O caso ocorreu na rua Capitão Gouveia, na Comunidade da Quitanda, segundo informações da Polícia Militar.

O menino foi atingido enquanto brincava em uma quadra de esportes próximo à sua casa. Ainda conforme a PM, ele foi socorrido ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, mas morreu na unidade de saúde.

A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo. O caso foi registrado inicialmente na 39ª e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital.