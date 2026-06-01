SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar de 36 anos morreu na manhã desta segunda-feira (1º) após ser baleado na cabeça durante uma operação na zona norte do Rio de Janeiro.

Adriano Pereira de Sousa participava de uma operação na comunidade do Faz Quem Quer, no bairro de Rocha Miranda, quando foi atingido. Segundo a PM, a operação tinha como objetivo "restabelecer a ordem por meio da desarticulação e enfraquecimento das atividades criminosas locais".

O PM foi baleado em confronto com criminosos, de acordo com a corporação. Ninguém foi preso pelo crime até o momento.

Sousa foi socorrido de helicóptero para o Hospital Central da Polícia Militar, mas morreu na unidade de saúde. A PM lamentou a morte do policial e disse que reforçou o policiamento na região em busca dos envolvidos no crime.

Sousa havia entrado na PM em 2011 e deixa dois filhos. Ele trabalhava no 9º BPM e, antes disso, foi policial do batalhão de choque da PMERJ. Não há até o momento detalhes sobre onde e quando ele será sepultado.