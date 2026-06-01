SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal morreu em um acidente na PR-483, em Francisco Beltrão (PR), no sábado (30). As vítimas foram identificadas como Ivan Goehlen, 22, e Lívia Friedrich, 19.

Carro em que os dois estavam saiu da pista, bateu contra árvores e caiu em um barranco. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem, não conseguiu, e, ao voltar para a faixa, fez uma manobra brusca e perdeu o controle da direção.

As mortes foram constatadas no local do acidente. Não houve registro de outras vítimas.

Casal morava em Nova Santa Rosa (PR), e a prefeitura decretou luto de três dias em razão das mortes. Lívia era filha do vereador Marcos Aurélio Friedrich (MDB) e de uma servidora pública. Ivan era de um casal de empresários do ramo de marmoraria.

Velório e sepultamento ocorreram ontem, em Nova Santa Rosa. A cidade fica a cerca de 260 quilômetros de Francisco Beltrão, onde ocorreu o acidente.

Ivan e Lívia estavam juntos há cerca de cinco anos. Ela cursava fonoaudiologia em uma universidade em Cascavel (PR) e ele era bacharel em ciências contábeis.