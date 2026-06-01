RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 12 anos morreu após ser atingido por uma bala perdida na tarde deste domingo (31), na comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro.

Bento Costa Petillo Bezze brincava em um parquinho do Condomínio Green House 1, onde morava, quando foi atingido pelo disparo, segundo parentes. O adolescente foi socorrido para o Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Capitão Gouveia, na comunidade da Quitanda, mas quando chegaram ao local, a criança já havia sido levada ao hospital e morrido.

O corpo de Bento foi encaminhado na noite de domingo para o Instituto Médico-Legal, no centro do Rio, onde passará por exames de necropsia.

As circunstâncias em que o disparo ocorreu ainda não foram esclarecidas. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dá prosseguimento às investigações". A corporação acrescentou que "diligências estão em andamento para apurar a morte de Bento Costa Petillo Bezze".

Com a morte de Bento, subiu para 14 o número de adolescentes baleados na Região Metropolitana do Rio em 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Desse total, cinco morreram e nove ficaram feridos.