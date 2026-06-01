SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um corpo foi encontrado na manhã de hoje durante as buscas da Marinha e do Corpo de Bombeiros por Dheoge Pereira Bernardino, 28, desaparecido desde domingo (24), após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

O corpo ainda não foi identificado. O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) confirmou a localização de um corpo, mas esclareceu que ainda não há confirmação de que é o Dheorge. "De fato foi localizado um corpo por uma embarcação tripulada por agentes da Defesa Civil, mas ainda estamos verificando para onde será levado o corpo para dar andamento aos trâmites", afirmou o porta-voz do GBMar, capitão Eduardo Campanhola.

Buscas pelo homem chegaram ao nono dia na manhã de hoje. Operação mobiliza equipes da Marinha e do GBMar na região da Ilha de Búzios, onde um colete salva-vidas que ele usava foi encontrado.

A auxiliar de enfermagem Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, 26, foi encontrada depois de passar mais de 40 horas em alto-mar. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou que não viu Dheorge tirar o colete salva-vidas.

A mulher explicou que eles não ficaram na moto aquática porque começou a entrar água, sendo "impossível" permanecer no equipamento. "A correnteza estava forte e levando a gente para o mar aberto", detalhou. Bruna afirmou que pessoas estão especulando coisas que não existem e divulgando informações falsas. Ela informou que Dheoge era "um colega que ela conheceu na lancha".

Ficamos juntos em todo o momento até a terça-feira de madrugada. Meu colega não tirou o colete e eu não vi ele afundando. Já passei o restante das informações para a polícia e imprensa e não tenho mais nada a declarar.

Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, em post no Instagram

A Marinha abriu um inquérito para apurar o que causou o incidente com uma moto aquática. O Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação vai investigar as circunstâncias, as causas e os possíveis responsáveis pelo acidente. A corporação informou ainda que questões relacionadas à habilitação do condutor da moto aquática e à regularidade da documentação fazem parte da apuração em andamento.

Além da Marinha, o caso também é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo o delegado de Ilhabela, Caio Nunes de Miranda, a principal hipótese no momento é de que a moto aquático tenha tido uma pane e afundado. O equipamento foi encontrado na segunda-feira (25) e encaminhado para perícia.

Bruna foi localizada na manhã de terça-feira (26), no terceiro dia de buscas. De acordo com o GBMar, ela e Dheoge desapareceram no fim de semana, quando foram para a Praia de Ponta das Canas.

Eles participavam de uma confraternização dentro de uma embarcação momentos antes do desaparecimento. Os dois deixaram a festa por volta das 15h para um passeio na moto aquática sem informar o destino, de acordo com os relatos das testemunhas.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

Mulher estava a cerca de 16 quilômetros da costa. Segundo os bombeiros, ela foi localizada nas proximidades da Ilha de Búzios, "entre 5 e 10 milhas náuticas da costa, aproximadamente 16 quilômetros em direção noroeste".

A auxiliar de enfermagem foi localizada com o apoio de pescadores. Após o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até o flutuante da balsa de Ilhabela e, na sequência, encaminhada para atendimento médico. O pescador Alex dos Santos afirmou que a vítima estava muito debilitada quando ele a localizou.

Pescador e o filho estavam pescando camarões quando decidiram seguir para uma área mais afastada do mar. "Parece que era Deus avisando", afirmou em um vídeo que circula nas redes sociais.

Já em alto-mar, na região próxima à Ilha de Búzios, pai e filho avistaram Bruna sozinha na água. "Fiz a volta mais para fora e vi a pessoa na água, mas não tinha barco e não tinha nada, uma lonjura daquela. Ela está bem fraquinha, a gente segurou ela, botou para cima e enrolou com uma coberta", detalhou.

Bruna estava bastante assustada e com as mãos muito brancas, segundo Alex. "Deus colocou a gente para salvar essa vida", afirmou o homem.

O pescador acredita que ela conseguiu sobreviver por causa do colete salva-vidas. Pai e filho acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou a embarcação dos pescadores no trajeto de retorno.