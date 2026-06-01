RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O menino de 11 anos mordido por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, teve a perna esquerda amputada após dar entrada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração.

Segundo o diretor da unidade, o cirurgião Petrus de Andrade Lima, a criança sofreu uma lesão extensa no membro inferior, que não podia ser revascularizada.

O incidente ocorreu por volta das 13h40 de domingo (31). A vítima estava no mar com familiares quando foi mordida na coxa e na mão esquerdas. Após os primeiros socorros prestados por guarda-vidas, foi levada ao Hospital da Aeronáutica e, em seguida, transferida para o Hospital da Restauração.

De acordo com o médico, o menino chegou ao hospital com choque hemorrágico grave e foi encaminhado diretamente ao centro cirúrgico. Segundo ele, a mordida destruiu a musculatura da perna e atingiu vasos de grande calibre.

Ainda segundo o médico, a criança foi mantida sedada e em ventilação mecânica após a cirurgia. O médico informou também que houve fraturas no segundo e no terceiro metacarpos da mão esquerda, que foram tratadas cirurgicamente.

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) informou que o animal responsável é um tubarão-cabeça-chata adulto, espécie que costuma frequentar áreas rasas em busca de alimento.

A estimativa do órgão é de que ele tem cerca de 2,5 metros de comprimento, calculados a partir do tamanho da arcada deixada pela mordida.

O Corpo de Bombeiros informou que o trecho da praia onde ocorreu o ataque está incluído em área classificada como de risco para incidentes com tubarões por decreto estadual de 1999 e possui sinalização de alerta para banhistas ?o litoral de Pernambuco tem 150 placas de alerta para presença de tubarões.

Com o incidente deste domingo, o litoral pernambucano soma 83 casos registrados de ataques de tubarão desde 1992.

Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.

Em janeiro a advogada Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e passa bem.

Neste ano, reportagem da Folha demonstrou que o monitoramento de tubarões no litoral do Recife e do restante da região metropolitana da capital pernambucana está interrompido há mais de uma década ?as últimas ações foram realizadas em 2015.

O Cemit foi questionado se houve alguma mudança, mas não respondeu até a conclusão deste texto.