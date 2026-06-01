RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher caiu em um bueiro na manhã deste domingo (31), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, após pisar na tampa da estrutura, que estava desencaixada. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a vítima sendo "engolida" pelo buraco.

O caso ocorreu por volta das 7h40, na rua Oto de Alencar, em frente a uma escola. A mulher havia acabado de descer de uma motocicleta quando pisou sobre a tampa do bueiro, ao caminhar pela calçada.

O motociclista que a deixou no local correu para prestar socorro. No local passa uma galeria de água, mas ela não foi levada pela correnteza.

Os bombeiros informaram que foram acionados e encaminharam a vítima ao Hospital Federal do Andaraí. Segundo a corporação, ela sofreu ferimentos moderados. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Sua identificação não foi divulgada, e não há registro de ocorrência sobre o caso.

As imagens também mostram que, horas antes do acidente, dois homens foram flagrados mexendo na estrutura do bueiro, por volta das 2h.

A suspeita da prefeitura é de que eles mexeram para verificar se havia cabos para furtarem. Embora não tenham levado nenhum material, um deles tentou recolocá-la, mas o equipamento ficou mal encaixado.

Ainda segundo a polícia, a dupla seguiu pela região e arrombou uma banca de jornal, de onde teria furtado maços de cigarros e outros produtos.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para atender à ocorrência.

Em nota, a Subprefeitura da Tijuca disse que enviou equipes ao local após identificar duas tampas de bueiro deslocadas, possivelmente em decorrência de uma tentativa de furto. Segundo o órgão, os equipamentos foram recolocados e a Gerência de Conservação foi acionada para garantir a fixação adequada das tampas e a segurança da via.