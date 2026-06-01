SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil localizou na manhã desta segunda-feira (1°) um corpo em alto-mar no litoral paulista paulista, nas proximidades de Ilhabela. Agora as autoridades verificam se seria de Dheoge Pereira Bernardino, 28, que está desaparecido desde 24 de maio.

A embarcação da Defesa Civil atua em apoio à Secretaria do Meio Ambiente de Ilhabela e ao Corpo de Bombeiros nas buscas por Dheoge.

O GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo) afirmou que está apurando o local exato onde o corpo foi localizado e para qual IML (Instituto Médico Legal) será encaminhado para a perícia e identificação formal.

As buscas por Dheoge completam uma semana e estão sendo feitas por uma extensa faixa marítima em Ilhabela.

Dheoge estava junto de Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, 26, em um passeio com moto aquática quando ficaram à deriva em alto mar.

Bruna foi encontrada e resgatada dois dias depois, ao ser avistada por pescadores a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios.

No dia 27, as equipes localizaram o colete salva-vidas utilizado por Dheoge, que conduzia a moto aquática.

Segundo o delegado Caio Nunes de Miranda, a moto aquática apresentou problema e afundou.

"Pelo que apurei, a embarcação parou no meio do mar e apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, mas ela começou a afundar", disse Miranda em entrevista à TV Globo. A análise, porém, é preliminar, e o veículo está passando por perícia.

O pescador Alex Quintino dos Santos, 47, e o filho, Alan Quintino dos Santos, 25, foram os responsáveis por encontrar a auxiliar de enfermagem.

Alex contou que costuma navegar cerca de seis quilômetros mar adentro para a atividade, mas naquele dia avançou cerca de 25 quilômetros além do percurso habitual. Foi nesse trajeto que eles avistaram uma pessoa à deriva.

Antes mesmo da aproximação do barco, disse, a mulher levantou os braços em um gesto de pedido de socorro.

"Graças a Deus encontramos ela com vida. Foi uma coisa divina. A gente não costuma vir para esse lado. Hoje resolvemos mudar o caminho e aconteceu isso", afirmou o pescador. "Nunca pensei que um dia eu salvaria uma vida."

Bruna, que é auxiliar de enfermagem, recebeu alta na tarde de quinta-feira (28) após dois dias internada no Hospital Municipal Mário Covas Jr.

Segundo informações divulgadas pela equipe médica, a jovem respondeu bem ao tratamento e demonstrou melhora significativa, permitindo que a alta hospitalar fosse autorizada nesta quinta-feira. O caso segue sendo tratado como um episódio de grande comoção e resistência física e emocional.