SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tio de Bento Costa Petillo Bezze, menino de 12 anos baleado ontem no Rio, disse que ele morreu nos braços do irmão mais velho.

Daniel de Castro relata que o sobrinho de 13 anos viu o momento que a vítima foi atingida. "Ele faleceu nos braços do irmão. Estava do lado do irmão quando foi atingido", contou em entrevista à TV Globo, em frente ao IML (Instituto Médico Legal) da região central da capital.

O familiar descreveu o garoto com uma "criança amorosa". Castro diz não se conformar com o destino que ele teve: "Sentimento é de vazio, muito forte, nenhum ser humano merece morrer assim, ainda mais uma criança cheia de vida, cheia de saúde."

Irmão que presenciou a cena disse que está "difícil de acreditar". "Horas atrás a gente estava junto. Eu cuidava tão bem de você, volta para mim", escreveu o jovem em publicação nas redes sociais, onde aparece em fotos com Bento.

O homem falou ainda que as crianças tinham costume de brincar na quadra de esportes. Segundo ele, o condomínio onde Bento morava é movimentado e meninos da idade dele se juntam principalmente aos domingos e ficam até o fim da tarde.

Bento foi baleado por volta das 17h de ontem na quadra do residencial onde vivia, na rua Capitão Gouveia, na Comunidade da Quitanda. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi socorrido ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, mas morreu.

A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo. O caso foi registrado inicialmente na 39ª e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital.