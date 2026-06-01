SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista americana Hilde Lynn Helphenstein, conhecida pelo pseudônimo Jerry Gogosian nas redes, foi encontrada morta, aos 40 anos, em um quarto do hotel de luxo Rosewood, no centro de São Paulo, na tarde deste domingo (31). A informação foi confirmada pelo hotel, em nota enviada à imprensa.

"Desde a constatação do ocorrido, o hotel tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos. Em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis, o hotel não comentará detalhes adicionais neste momento", afirmou o Rosewood no comunicado.

Segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados comprimidos sobre a cama ?onde estava o corpo da artista?, uma garrafa de vodca e um copo no chão do quarto em que ela estava hospedada. O documento também informa que um indivíduo identificado como Jonathan, um suposto cirurgião plástico, procurou a equipe do Rosewood no domingo após não conseguir contato com Helphenstein.

Segundo ele, a influenciadora estava no Brasil há quase um mês por causa de um procedimento estético. Dias antes do ocorrido, Jonathan teria ainda socorrido ela em função de uma possível overdose.

Funcionários do hotel foram até o quarto e encontraram Helphenstein morta. Segundo a Secretária de Segurança Pública, policiais militares foram então acionados e, ao chegarem ao local, informados de que a vítima havia sido encontrada sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foi chamado e constatou a morte.

Foram requisitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 78° Departamento de Polícia, no bairro dos Jardins, e está sendo investigado.

O boletim de ocorrência também informa que, na noite anterior à descoberta do corpo, a artista e um grupo de amigas teriam sido vistas embriagadas num restaurante do Rosewood. Na ocasião, realizaram "demonstrações íntimas em público que evoluíram para exposição parcial do corpo".

Localizado no complexo Cidade Matarazzo, no limiar dos bairros da Bela Vista e Jardins, o Rosewood recebe com frequência hóspedes ligados ao mundo das artes, como artistas e curadores convidados para feiras e exposições em São Paulo. O espaço também sedia festas ligadas ao meio.

Inaugurado em 2022, o hotel é um dos mais caros do Brasil, com diárias que começam em R$ 4.400 e chegam a R$ 22 mil.

A artista, influenciadora e comentarista do mercado de artes plásticas era dona de um perfil no Instagram com mais de 145 mil seguidores. Com imagens, vídeos e textos, ela produzia memes, isto é, contéudos virais com tom satírico, ironizando tradições do meio artístico.

Ela dizia tirar sarro da objetificação das artes e do ativismo transformado em performance social. As suas postagens também contemplavam tendências diversas da cultura atual, como influenciadores digitais que buscam aprovação de forma desenfreada nas plataformas.

Em 2019, ela disse à Folha que tinha "espiões no mundo todo", que a mantinham sempre informada sobre escândalos sexuais, acordos internos entre galerias e listas de preços que movem o mundo das artes.

Na ocasião, Gogosian estava em São Paulo para negociar a adaptação de suas postagens para uma série de televisão. Ela também falou ao jornal sobre o MeToo, que vivia o seu auge na época.

O movimento diz respeito à onda de denúncias de casos de assédio e violências sexuais no universo de Hollywood, quando diferentes artistas vieram a público para denunciar figuras como o ex-produtor Harvey Weinstein.

"Há um enorme cansaço em relação ao MeToo, então penso que se você é uma mulher trabalhando com homens, você deve estar preparada para quando eles se comportarem mal.", disse Gogosian.

"Gostamos de treinar os meninos para não agarrarem as meninas, mas também devemos treinar as meninas a chutar os meninos no saco quando não quiserem ser agarradas. A questão é que homens poderosos têm dinheiro de sobra para fazer qualquer acusação desaparecer."

Autodenominada "bobo da corte das artes", ela criou seu pseudônimo a partir de uma mistura entre o crítico da revista New York Jerry Saltz, conhecido por seus comentários ácidos, e o marchand das artes mais rico do mundo, Larry Gagosian, dono de um império de galerias espalhadas em sete países.

Entre os seus memes mais conhecidos estão versões embriagadas ?ou menos lisonjeiras? da atriz Julia Roberts, da cantora Rihanna e da princesa Diana.

Formada pelo Instituto de Arte de São Francisco, ela também esteve à frente do podcast sobre arte contemporânea "Art Smack".