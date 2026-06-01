SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 72 anos morreu neste domingo (31) ao cair de uma escada durante o desembarque de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

A vítima se chamava Maria Glória Pereira Fávero. Ela saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com destino a Congonhas. O acidente ocorreu na sexta-feira (29).

Segundo a companhia aérea, ela foi socorrida por uma ambulância e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo.

"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", diz a empresa, em nota.

"A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos."

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