Os seis dias de debates, rodadas de negócios, encontros internacionais e apresentações artísticas do Rio2C reuniram mais de 55 mil participantes de 30 países no Rio de Janeiro, segundo balanço divulgado pela organização do evento na noite de domingo (31). Mais de 20 setores da indústria criativa foram representados no evento, que ajudou a demonstrar a força econômica e cultural desse setor.

Além da programação artística e dos debates sobre inteligência artificial, comunicação, audiovisual, games, música e inovação, o Rio2C reforçou seu papel como ambiente estratégico de negócios. Foram realizadas 1.650 reuniões de mercado, com 366 players da indústria e 1.301 inscrições em pitchings [apresentações de projetos] voltados ao audiovisual, editorial, música e soluções tecnológicas.

A edição de 2026 também marcou um momento de fortalecimento institucional da cultura como política de desenvolvimento econômico. Ao longo da semana, o governo federal anunciou a inclusão da cadeia produtiva do audiovisual no programa Nova Indústria Brasil (NIB), iniciativa coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com o Ministério da Cultura.

Batizado de Programa da Nova Indústria do Audiovisual Brasileiro, o plano prevê linhas de crédito específicas, estímulo à exportação de produções nacionais e articulação com instituições financeiras públicas como o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Finep, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Durante o anúncio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou o peso econômico do setor:

O audiovisual representa hoje 0,6% do PIB brasileiro. É maior do que setores industriais tradicionais, como a indústria têxtil, e emprega mais do que a indústria automotiva, afirmou.