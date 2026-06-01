SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sob protesto de comerciantes, a Prefeitura de Angra dos Reis (RJ) passou a cobrar, hoje, uma taxa para turistas. Na madrugada, dois totens que realizariam a cobrança foram incendiados.

Taxa deverá ser paga por quem tem a partir de 12 anos e até 59 anos, mediante cadastro (veja abaixo). Valores começam em R$ 24,80 para turistas que chegam ao município para um passeio de até 24 horas (day use) nas ilhas mais taxa de serviço de 12% para a emissão da autorização, totalizando quase R$ 28 por pessoa.

Já quem entra em Angra vindo de embarcações saídas de outro município paga praticamente o dobro: R$ 44,64 mais 12% do serviço, totalizando R$ 50 pelo day use. Cadastro é feito por meio do site do Viva Angra ou por totens do programa espalhados pelo município.

Pessoas com deficiência, maiores de 60 anos e menores de 12 anos estão isentos da cobrança. A isenção também vale para moradores de Angra dos Reis, parentes de até segundo grau e prestadores de serviço, que devem realizar cadastro no portal Viva Angra e emitir uma carteirinha com foto.

Prefeitura disse que a taxa financiará ações de preservação ambiental e investimentos em infraestrutura, mas comerciantes estão insatisfeitos. Barqueiros e comerciantes do setor de turismo fizeram um protesto esta manhã, tanto em terra quanto em mar, alegando que a cobrança afugentaria os turistas da região.

Além disso, dois totens do Viva Angra foram incendiados na Vila do Abrãao, na Ilha Grande. A administração municipal classificou o episódio como "criminoso" e disse que investigações buscam identificar os responsáveis. Ninguém ficou ferido.