RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um novo ataque de tubarão foi registrado nesta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O local fica na altura da rua Padre Bernardino Pessoa.

Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima foi levada em uma UTI móvel para o Hospital da Restauração. Equipes do Corpo de Bombeiros também se deslocaram ao local. As autoridades não divulgaram detalhes sobre ela, nem qual seu estado de saúde.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma jovem sendo amparada por pessoas na praia e com a perna direita ferida.

O registro ocorre um dia após um menino de 11 anos sofrer uma mordida de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife ?que é vizinha de Boa Viagem.

A criança teve a perna esquerda amputada após dar entrada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração.

Neste ano, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o monitoramento de tubarões no litoral do Recife e da região metropolitana está interrompido há mais de uma década. As últimas ações foram realizadas em 2015.

Segundo o Cemit, a Facepe (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) aprovou, em maio, um projeto da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) para fortalecer o monitoramento de tubarões no litoral do estado.

Com investimento de R$ 1,05 milhão, a iniciativa prevê o uso de telemetria e dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos anteriormente pelos projetos Protuba e Ecotuba, segundo o órgão. As atividades serão iniciadas a partir de junho.

Com o incidente desta segunda-feira, o litoral pernambucano passou a somar 84 registros envolvendo tubarões desde 1992. Esse foi o quarto caso de 2026.

Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.

Também em janeiro, Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e recebeu alta após atendimento médico.

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