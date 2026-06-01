SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo encontrou um laboratório clandestino usado para manipular canetas emagrecedoras em um imóvel na Vila Prudente, na zona leste da capital, na madrugada de hoje.

Policiais disseram que chegaram ao local durante um patrulhamento, após verem o portão de uma casa aberto. Como ninguém respondeu ao interfone, a equipe suspeitou de furto ou roubo em andamento e entrou no quintal.

No imóvel, os agentes encontraram um homem de 25 anos, que demonstrou nervosismo ao ser abordado. Ele foi preso em flagrante e apontado como responsável pela segurança do endereço, segundo a PM.

Durante a vistoria, a PM afirma ter identificado uma estrutura voltada à produção clandestina de medicamentos. Foram apreendidas 718 ampolas de um princípio ativo usado para controle de peso e 180 caixas com a mesma identificação.

Policiais também recolheram rótulos, equipamentos usados na manipulação das substâncias e dois celulares. A corporação disse que o suspeito afirmou ter sido contratado para fazer a segurança da casa e que não sabia quem seriam os responsáveis pela fabricação e pela manipulação dos produtos.

A ocorrência foi registrada como falsificação de produtos terapêuticos e medicinais no 42º Distrito Policial (Parque São Lucas). O homem detido permaneceu à disposição da Justiça.