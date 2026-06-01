SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passageira que morreu após cair da escada de um avião no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estava a caminho da comemoração do aniversário da filha.

Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, 72, estava em voo que partiu de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo a EPTV, afiliada da TV Globo na região, ela pegaria em Congonhas uma conexão para Mato Grosso, para comemorar o aniversário da filha, a médica dermatologista Raquel Fávaro.

O caso aconteceu na última sexta-feira (29), e Maria da Glória morreu ontem, após dois dias internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A Latam lamentou a ocorrência e disse que "segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação". Em nota, a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, também lamentou a morte e informou que a passageira recebeu os primeiros socorros no local.

Maria da Glória será enterrada amanhã em Ituverava, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a morte foi registrada como acidental/suspeita e diligências são realizadas para esclarecer o caso.

Raquel publicou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. A dermatologista postou um texto em seu Instagram:

Eu não sei se eu consegui retribuir todo esse amor que recebi. Mas obrigada, mãe, eu sempre vou te amar. Depois que eu fui mãe percebi que seu amor e devoção foram na verdade ainda maiores do que eu podia ver. Obrigada por tudo e principalmente pelo que você fez e eu não pude 'ver'. Eu espero que o meu amor um dia retribua, pelo menos em parte, tudo que fez por mim. Te amo. Raquel Fávaro, filha de Maria da Glória, em suas redes sociais