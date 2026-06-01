SÃO PAULO, SP (UOL;FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (1º) um homem suspeito de colocar veneno de rato em remédio de companheira em São Gonçalo, na Baixa Fluminense.

Homem tentou matar a mulher por duas vezes. Segundo as investigações, o suspeito colocou o veneno inicialmente em um cachorro-quente. A vítima comeu o sanduíche, passou mal e foi parar no hospital.

Suspeito tentou matá-la pela segunda vez dias depois. Desta vez, ele pôs o veneno dentro de um comprimido para a companheira tomar.

Homem contou com a ajuda da própria filha, aponta a polícia. O objetivo da dupla seria receber o valor pago por um seguro de vida.

Filha negou participação na tentativa de homicídio. Em depoimento à polícia, ela disse que não sabia de nada. Mas, de acordo com investigadores, conta bancária, transferências e laudos desmentiram a narrativa.

Homem estava foragido. Ele foi encontrado por agentes do DGPAM (Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher) em Conceição de Macabu, no interior do Rio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.