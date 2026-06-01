SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou nesta segunda-feira (1) que vai inaugurar parte da linha 6-laranja do metrô no fim deste mês.

Das 15 estações do ramal que vai ligar a Brasilândia, na zona norte, à Liberdade, no centro, seis terão abertura antecipada, entre as estações João Paulo 1º, na região da Freguesia do Ó, na zona norte, até Perdizes, na zona oeste.

Se o cronograma for mantido, seis estações da nova linha passa a funcionar ainda em junho. As outras são Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca e Sesc Pompeia.

A confirmação foi feita durante entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan nesta segunda.

"Em final de junho a gente entrega a primeira parte da linha 6 do metrô", afirmou na entrevista.

Segundo ele, no fim do ano, começa a operação entre Brasilândia e Perdizes e o resto da linha deve ser inaugurada em 2027 --a excessão será a estação 14 Bis, na Bela Vista, no centro, que teve o cronograma atrasado por causa de achados arqueológicos e não tem prazo de inauguração.

Como mostrou a Folha, Tarcísio pretende antecipar parte da primeira fase da linha, até então prevista para outubro, por causa da legislação eleitoral.

Candidato a reeleição, o governador só pode participar da inauguração de uma obra até 4 de julho (três meses antes do pleito).

Em nota no último dia 19 de maio, o governo de São Paulo afirmou que as obras da linha 6 seguem em ritmo avançado e que há estações com 90% de obras prontas. É 9 caso da Santa Marina e da Água Branca.

Questionada, a concessionária Linha Uni, que tem a empreiteira Acciona à frente, responsável pela construção e pela gestão da linha, não confirmou a antecipação.

No mês passado, o governo afirmou que até o início de maio os trens já haviam rodado cerca de 3.000 km em 1.200 horas de testes.