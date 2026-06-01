PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás investiga um homem de 43 anos suspeito de agredir um adolescente até ele desmaiar na sexta-feira (29), em Goiânia, após um jogo de futebol.

O homem, identificado como Rafael Gomes Pereira, pratica artes marciais e teria agredido o adolescente após uma discussão ocorrida durante partida de futebol da qual partcipava seu filho.

A reportagem não conseguiu identificar quem é o responsável pela defesa de Rafael. Procurado por email na manhã desta segunda-feira (1º), o Tribunal de Justiça de Goiás disse que não poderia dar detalhes do caso porque ele corre sob sigilo.

A assessoria do Ministério Público de Goiás disse ter pedido detalhes aos promotores responsáveis, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil confirmou o andamento do inquérito e a solicitação de perícias, mas também não deu o nome do defensor.

As imagens captadas por pessoas próximas ao local mostram o adolescente sendo atacado com um mata-leão e socos.

Também é possível ver uma mulher, aparentemente companheira do suspeito, pedindo que ele pare com as agressões e chegando a desferir socos contra ele na tentativa de fazê-lo soltar o adolescente.

Rafael foi detido em flagrante e autuado sob suspeita de lesão corporal dolosa e corrupção de menor de 18 anos.

Ele foi solto após audiência de custódia realizada no sábado (30) sob monitoramento eletrônico e proibição de se aproximar do adolescente.

A mãe do jovem disse em entrevista ao G1 que a discussão foi iniciada por um dos filhos adolescentes do lutador, e que Rafael já havia se desentendido com outras pessoas na praça.

Segundo a mulher, o adolescente sofreu convulsões após a agressão. Ela disse que o suspeito só interrompeu os ataques quando percebeu que outros adultos se aproximavam.

O adolescente foi levado para atendimento médico e passou por exames no sábado (30).