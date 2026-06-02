SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ventos constantes devem provocar dias com muita nebulosidade e temperaturas baixas em São Paulo, de acordo com a previsão do tempo. A terça (2) será encoberta de nuvens, com poucas aberturas de sol e sensação de frio.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo, os termômetros oscilam entre a mínima de 12°C e a máxima de 19°C. Os índices de umidade devem superar 60%. Não há expectativa de chuva significativa.

Já na quarta-feira (3), o cenário deve se repetir, ainda segundo a meteorologia. As temperaturas permanecem estáveis com a mínima de 13°C e a máxima de 20°C. A umidade do ar deve registrar índices acima de 65%.

De acordo com o Climatempo, a primeira semana de junho na capital será marcada por um padrão típico de outono. O cenário é consequência de um forte sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar, posicionada sobre o oceano Atlântico, na altura do Uruguai.

Mesmo distante do continente, esse sistema continua exercendo influência sobre parte do sudeste do Brasil, favorecendo a entrada de um ar mais fresco e impedindo uma elevação mais significativa das temperaturas.