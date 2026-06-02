SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco estudantes entre 10 e 14 anos morreram na noite desta segunda-feira (1º) em um acidente entre uma van escolar e um caminhão no interior de Goiás. As vítimas eram alunas do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, e voltavam para casa quando a van bateu na traseira da carreta, que estaria parada na pista.

O acidente aconteceu na rodovia GO-518, entre os municípios de Sanclerlândia e Córrego do Ouro. Um dos adolescentes morava em São Luís dos Montes Belos e os outros quatro em Córrego do Ouro. O número de feridos ainda não foi divulgado.

As mortes foram confirmadas pelo governador Daniel Vilela (MDB). Em nota, ele lamentou o ocorrido, prestou solidariedade às famílias e decretou luto oficial de três dias em Goiás.

Segundo Vilela, os feridos foram levados para hospitais da região e o governo determinou que equipes de secretarias estaduais prestem o auxílio necessário aos envolvidos.

As aulas nas escolas da rede estadual foram suspensas em Sanclerlândia e Córrego do Ouro.

"A partida tão precoce dessas crianças que carregavam sonhos, talentos e projetos de vida deixa um vazio impossível de ser mensurado", diz nota assinada pela direção do colégio militar onde as vítimas estudavam.

A Prefeitura de Córrego do Ouro informou que está mobilizada para apoiar as famílias atingidas pela tragédia.