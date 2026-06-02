No período das investigações, os policiais federais apreenderam cerca de 2,9 toneladas de cocaína provenientes da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, o grupo criminoso é suspeito de movimentar R$ 70 milhões em valores sem lastro, no período de cinco anos, conforme relatórios de inteligência financeira.

Os investigados se utilizavam de empresas de fachada para a aquisição de bens de luxo, como ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos.

Operação

De acordo com a PF, a operação conta com a participação de 230 policiais federais. Eles cumprem 25 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão, expedidos pela Subseção Judiciária da Justiça Federal (TRF6), em Uberlândia.

As ações ocorrem nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte, em Minas Gerais; Cariacica, no Espírito Santo; e Campo Grande e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

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