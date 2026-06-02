O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriu uma Notícia de Fato para apurar uma denúncia de suposta promoção pessoal do governador de Minas Gerais, Matheus Simões, por meio de publicações realizadas no perfil oficial da Agência Minas no Instagram. O procedimento foi instaurado na última quinta-feira (28) pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, em Belo Horizonte. O Governo de Minas nega qualquer irregularidade.

De acordo com o registro do Ministério Público, a apuração foi aberta após uma denúncia apontar que o atual governador estaria utilizando o perfil da Agência Minas para, em tese, promover sua imagem pessoal. O caso segue em fase inicial de análise.

Procurado pela reportagem do Portal Acessa.com, o Governo de Minas afirmou que as redes sociais da Agência Minas possuem caráter exclusivamente informativo e são utilizadas para dar publicidade às ações, serviços e políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo estadual.

Segundo o Estado, o conteúdo divulgado segue critérios jornalísticos e de interesse público, com linguagem objetiva, incluindo a cobertura de agendas oficiais, entregas de obras, anúncios governamentais e declarações de representantes institucionais.

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Em nota, o governo ressaltou que a presença do governador nas publicações ocorre em razão do exercício de suas funções e da participação em atos administrativos e compromissos oficiais.

“A presença do governador nas publicações decorre do exercício regular de suas atribuições, no contexto de agendas institucionais e atos administrativos, e integra o conteúdo informativo das matérias”, informou o Executivo estadual.

O Governo de Minas também afirmou que todas as publicações observam os princípios da legalidade e da impessoalidade e seguem as regras aplicáveis ao período pré-eleitoral.

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