exibe nesta terça-feira (2), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena, programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena., para uma conversa sobre sua trajetória no órgão, as ações de combate à corrupção, a relação com outras instituições públicas e o foco na transparência do governo federal junto à população.

Graduado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Vinícius Marques de Carvalho é doutor em Direito Comercial pela USP e em Direito Comparado pela Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, com trajetória profissional ligada à administração pública. Desde 2023, ocupa o cargo de ministro da Controladoria-Geral da União.

Em entrevista ao programa da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Vinicius Marques de Carvalho defende que o combate à corrupção deve ser realizado com muito cuidado.

Com seriedade, estamos investigando mais para que a sociedade confie no Estado brasileiro. Em conjunto com a Polícia Federal, somente em 2025, realizamos mais de 76 operações integradas, afirma.

Ao longo da edição de Na Mesa com Datena, o ministro da CGU comenta os escândalos envolvendo o INSS, que, segundo ele, demonstram que o governo do presidente Lula agiu rápido.

Durante a atração da TV Brasil, Vinicius Marques de Carvalho também aborda o crime organizado e o possível envolvimento com empresários de diferentes setores da economia, além dos impactos diretos da atuação da Controladoria-Geral da União no dia a dia dos trabalhadores brasileiros.

Programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.



Serviço

Na Mesa com Datena com o ministro da Controladoria-Geral da União Vinicius Marques de Carvalho - terça-feira, dia 2/6, às 21h, na TV Brasil

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