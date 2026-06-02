SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo localizado em alto mar em Ilhabela, no litoral paulista, na manhã de segunda-feira (1°) é de Dheorge Pereira Bernardino, 28, que estava desaparecido desde 24 de maio.

A identificação foi feita por familiares, afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Ilhabela e as circunstâncias em que ocorreu são investigadas pela Polícia Civil.

"Meu irmão, só Deus sabe a falta de que você vai fazer. Obrigada por nunca ter me julgado, por ter me estendido a mão e por não me abandonar quando eu precisei. Fiz tudo o que pude para que seu corpo fosse encontrado, e agora sei que você pode descansar. Vá em paz. Vou seguir firme e fazer exatamente o que você sempre me pedia. Eternamente grata por tudo", publicou Lorrane Pereira, irmã da vítima, no Instagram.

O corpo foi localizado por embarcação da Defesa Civil municipal, que apoiava as buscas por Dheorge, por volta de 11h30 em área perto da praia do Poço.

O cadáver foi recolhido por uma embarcação do Corpo de Bombeiros e enviado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba.

Dheorge estava junto de Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, 26, em um passeio de moto aquática quando ficaram à deriva em alto mar.

Bruna foi encontrada e resgatada dois dias depois, ao ser avistada por pescadores a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios.

No dia 27, as equipes localizaram o colete salva-vidas utilizado por Dheorge, que conduzia a moto aquática.

Segundo o delegado Caio Nunes de Miranda, a moto aquática apresentou problema e afundou.

"Pelo que apurei, a embarcação parou no meio do mar e apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, mas ela começou a afundar", disse Miranda em entrevista à TV Globo. A análise, porém, é preliminar, e o veículo está passando por perícia.

O pescador Alex Quintino dos Santos, 47, e o filho, Alan Quintino dos Santos, 25, foram os responsáveis por encontrar a auxiliar de enfermagem.

Bruna recebeu alta na tarde de quinta-feira (28) após dois dias internada no Hospital Municipal Mário Covas Jr.

Segundo informações divulgadas pela equipe médica, a jovem respondeu bem ao tratamento e demonstrou melhora significativa, permitindo que a alta hospitalar fosse autorizada nesta quinta-feira. O caso segue sendo tratado como um episódio de grande comoção e resistência física e emocional.