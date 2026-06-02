SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-prefeito de Lages (SC), Jair Junior (sem partido), foi preso nesta segunda-feira (1º), após 11 dias internado na UTI. Junior, segundo a Polícia Civil, sofreu um acidente na BR-116 ao fugir de agentes que cumpriam um mandado de prisão contra ele, no último dia 21.

Jair Junior foi levado para o Presídio Masculino de Lages após a alta hospitalar. Mandado de prisão emitido contra ele previa pena de 10 anos e 11 meses pelo crime de violência contra a mulher.

Segundo a Polícia Civil, a sentença (por lesão corporal, cárcere privado, constrangimento ilegal e perseguição) foi emitida na véspera do acidente. A decisão judicial também condenou Júnior a perder o cargo de vice-prefeito.

Um processo de impeachment foi aberto contra ele em 2025, mas foi cancelado pela Justiça posteriormente. Jair Junior também responde a outro processo, sobre depredação do patrimônio público (leia abaixo).

A reportagem procurou o advogado do vice-prefeito e a Prefeitura de Lages, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.

ACIDENTE E PRIMEIRA PRISÃO

Jair Junior, segundo a polícia, fugia de agentes do Gaeco quando bateu seu BMW de frente com um caminhão na BR-116, na altura do bairro São Sebastião, em Lages. Defesa do vice-prefeito, contudo, nega que esse tenha sido o motivo da fuga.

Segundo o advogado Guilherme Ramos, Jair Junior alegou desconhecimento da ordem de prisão. Vice-prefeito acreditou estar sendo perseguido e se assustou, de acordo com o defensor.

Jair Junior ficou 11 dias internado na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Ele teve fraturas graves em ambas as pernas.

Em fevereiro de 2026, o vice-prefeito foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por agressão, sufocamento e rapto da ex-namorada. De acordo com o MP, a vítima deixou a residência do agressor, em março do ano passado, após ter sofrido violência e foi para uma delegacia. Jair Junior perseguiu a ex-namorada e chegou a atravessar o carro na frente da moto em que ela e a irmã estavam.

Na ocasião, o vice-prefeito foi preso em flagrante e solto no dia seguinte, depois de pagar fiança. A prisão levou à abertura de um processo de impeachment, que foi cancelado em seguida pela Justiça de Santa Catarina, sob argumento de que a Câmara Municipal de Lages se baseou em uma lei que só pode ser aplicada a prefeitos.

Ministério Público de Santa Catarina acusa Jair Junior de dano ao patrimônio público após ele furar o pneu do carro da prefeita Carmen Zanotto (Cidadania). Ele teria cometido o crime para se vingar da mulher porque ela rompeu a aliança política com ele, segundo a investigação, que também é do ano passado.