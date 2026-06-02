SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Linha Fantasma para combater fraudes bancárias eletrônicas feitas com SMS falsos e falsas centrais telefônicas.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Segundo a PF, foi um mandado na cidade de São Paulo e dois em Feira de Santana (BA).

Operação também teve mandados de prisão temporária e prisões em flagrante. A PF informou que foram dois mandados de prisão temporária, nos municípios paulista e baiano, além de duas prisões em flagrante.

Medidas foram autorizadas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba. A PF não detalhou, no comunicado, a identidade dos investigados.

Investigação começou após alerta de uma operadora de telefonia sobre disparos em massa de mensagens suspeitas. As mensagens citavam supostas compras ou transações irregulares e orientavam a vítima a ligar para números iniciados por 0800, usados como falsas centrais de atendimento.

Golpe buscava induzir vítimas a entregar dados e abrir caminho para invasão de contas. De acordo com a PF, ao telefonar para os números indicados, as pessoas eram levadas a fornecer informações pessoais e bancárias ou a fazer procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas.

Operação é resultado de informações reunidas no Projeto Tentáculos. A iniciativa é baseada em acordos de cooperação técnica entre a PF, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras e de pagamento.

COMO O GRUPO ATUAVA, SEGUNDO A PF

Apurações indicam uso de empresas formalmente constituídas e de infraestrutura tecnológica para dar aparência de legitimidade ao esquema. A PF afirma que a estrutura ajudava a sustentar a atuação das falsas centrais telefônicas.

Investigadores também apontaram sinais de movimentação financeira fracionada. Segundo a PF, a prática pode ter sido usada para dificultar o rastreamento dos valores obtidos com as fraudes.

Suspeitos podem responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A PF disse que outros crimes podem ser identificados ao longo das investigações.