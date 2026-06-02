SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tubarão que mordeu uma jovem de 19 anos na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Boa Viagem, no Recife, não é da mesma espécie que o animal que mordeu um menino de 11 anos no dia anterior na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Espécie envolvida no ataque de ontem é um tubarão-tigre de cerca de três metros. A informação é do Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões), que analisou as lesões na perna da jovem mordida.

Já o ataque do domingo, foi causado por um tubarão cabeça-chata de cerca de 2,5 metros, segundo a análise do mesmo órgão. Tanto a criança quanto a jovem passaram por cirurgia no Hospital da Restauração, no centro do Recife, e estão internados em estado grave.

Os dois pontos de ataque ficam a cerca de 10 km de distância, ambos em praias urbanas do Grande Recife. Na área, há placas de sinalização desaconselhando o banho de mar por risco à vida.

As duas espécies são comuns na região e, com o incidente de ontem, o número de ataques no estado de Pernambuco desde 1992 passou para 84. Desses ataques, 70 aconteceram nas praias urbanas do Grande Recife e outros 14 em Fernando de Noronha.

RELEMBRE OS ATAQUES

No domingo, um menino de 11 anos foi mordido na coxa e na mão por um tubarão na praia de Piedade. Ele recebeu os primeiros socorros no Hospital da Aeronáutica e foi transferido para o Hospital da Restauração, onde teve a perna amputada.

No dia seguinte, uma jovem de 19 anos foi mordida na praia de Boa Viagem. Ela teve a perna direita arrancada pela mordida do tubarão, foi levada ao Hospital Alfa e passou por uma cirurgia para parar o sangramento da perna.

O trecho da praia de Piedade tem a maior recorrência de ataques do tipo. Desde 1999, há um alerta na área contra o risco de tubarões, que orienta as pessoas a respeitarem as recomendações dos guarda-vidas e das placas de advertência.

A praia de Boa Viagem tem menos ataques, com 25 desde 1992, mas também é sinalizada. Um dos últimos ataques na região aconteceu em 2013, quando uma turista de São Paulo morreu.

POR QUE COSTA DE PERNAMBUCO TEM TANTOS ATAQUES DE TUBARÃO?

Construção do Complexo Portuário de Suape alterou estuários que funcionavam como berçários e áreas de alimentação de tubarões. Especialistas afirmam que o aterramento de estuários tirou dos animais uma "cozinha" e uma "maternidade", o que contribuiu para aumentar os acidentes a partir do início dos anos 1980.

Canais profundos passam perto das águas rasas em praias como Piedade e Boa Viagem, aproximando os animais da faixa de areia quando a maré sobe. Nessas áreas, os canais chegam a ter de 6 a 8 metros de profundidade e servem de corredor para espécies como tubarão-tigre e cabeça-chata, citadas como predominantes no litoral do estado.

Desrespeito às placas e à proibição de banho aumenta a exposição de pessoas ao risco. O trecho tem sinalização e o banho é proibido, mas há registros de banhistas entrando no mar mesmo após ataques, o que especialistas apontam como fator decisivo para que ocorram novos acidentes.

Especialistas defendem retomar o monitoramento ambiental para entender se a população de tubarões cresceu e quais espécies circulam na região. A avaliação é que o ambiente segue desequilibrado e que o número de acidentes pode cair a zero se a população respeitar as restrições, mas tende a aumentar se a entrada no mar continuar.