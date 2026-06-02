SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aeroportos do estado de São Paulo apresentaram atrasos em pousos e decolagem após pane operacional na manhã desta terça-feira (2). A situação foi normalizada alguns minutos depois, segundo a Força Aérea Brasileira.

Interrupção temporária das operações aéreas aconteceu por "problema técnico operacional externo", segundo a FAB. Segundo o órgão, o problema afetou os aeródromos da região da capital paulista.

Passageiros que aguardavam os voos relatam que, dentro das aeronaves, foram informados de "problemas de comunicação" com a torre de São Paulo. Alguns deles estavam em outros estados, esperando para decolar para a capital paulista.

O UOL buscou a Agência Nacional de Aviação Civil e as concessionárias responsáveis pelos aeroportos de São Paulo e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço será atualizado quando houver posicionamento.

Problema desta terça-feira acontece quase dois meses após uma falha operacional interromper por 36 minutos o espaço aéreo do estado. O problema afetou todos os aeroportos operados pelo centro de controle do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo, que ficaram paralisados.

Naquela ocasião, uma suspeita de vazamento de gás fez com que o centro de controle fosse evacuado de forma preventiva. Com isso, as comunicações entre torre e aeroportos foram paralisadas.