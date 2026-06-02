SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um problema técnico interrompeu temporariamente as operações nos aeroportos de São Paulo, na manhã desta terça-feira (2), segundo a FAB (Força Aérea Brasileira).

Teria ocorrido uma falha de comunicação entre as torres de comando e as aeronaves, afirma a Força Aérea.

A situação teria afetado o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana, e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

"A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos. A FAB ressalta que as atividades já foram restabelecidas completamente", afirmou a FAB.

A Aena, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, não respondeu quantos voos foram afetados, mas orientou que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus embarques diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

O terminal de Viracopos afirmou que as operações aéreas já foram parcialmente restabelecidas.

"A concessionária seguirá monitorando a programação de voos ao longo do dia para avaliar eventuais reflexos da interrupção temporária nas operações", disse.

Os aeroportos de Guarulhos não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.

Em 9 de abril, uma falha no sistema de controle de voo paralisou todos os pousos e decolagens no estado de São Paulo por pouco mais de uma hora.

A FAB disse ter havido um "problema técnico operacional" das 9h30 às 10h06, mas o impacto nos aeroportos foi maior, com efeito cascata levando a atrasos, cancelamentos e desvios de rota. Mais de 200 voos e cerca de 8.000 passageiros foram afetados.

Segundo as autoridades, o problema técnico ocorreu no Controle de Aproximação (APP, do inglês Approach Control) na região de São Paulo após uma suspeita de incêndio no prédio do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

A situação deixou os saguões dos aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e de Congonhas, na zona sul da capital paulista, lotados.

Nas redes sociais, dezenas de passageiros, que estavam prestes a decolar relatam esperar por mais de uma hora dentro das aeronaves sem informação se iriam conseguir viajar. Alguns deles reclamavam da falta de informação e por estarem presos dentro dos aviões sem ar-condicionado.

A FAB, em nota, disse ter cumprido rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo, "mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo".

Em razão da ocorrência, o departamento suspendeu as autorizações de decolagem na área de controle terminal de São Paulo (TMA-SP), que abrange os aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

A suspensão de operações em aeroportos de São Paulo provocou reflexos em cidades como o Rio de Janeiro. A Infraero disse que três voos tiveram de retornar ao aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense.