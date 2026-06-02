RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Marcela Vitória de Lima Santos, 19, permanece internada na UTI do Hospital da Restauração nesta terça-feira (2). Ela foi mordida por um tubarão na tarde de segunda-feira (1º), na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

O caso ocorreu cerca de 10 quilômetros do local onde, no domingo (31), um menino de 11 anos também foi atacado por um animal na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Marcela foi à praia com o primo Jonas André de Lima. Segundo ele, os dois passaram a tarde em Boa Viagem e chegaram a entrar no mar em momentos diferentes.

"Ela acordou querendo sair de casa, se distrair um pouco. Tinha feito um dia bonito, de sol. Ela me chamou para ir à praia, disse até que ia por aplicativo se eu não fosse, mas resolvi pegar a moto para passarmos a tarde lá", afirmou à Folha de S.Paulo.

"A gente estava tranquilo, conversando, tomamos um caldinho, e ficamos na areia. Era um dia normal. Eu tinha entrado no mar antes e depois saí. Quando ela resolveu entrar, o mar já estava enchendo, nem vi se a água estava turva, mas aí aconteceu tudo", disse.

Ele tinha encontrado um amigo nas proximidades e estava conversando quando ouviu os gritos da prima.

"Eu ouvi ela me chamando e corri na mesma hora. Nem pensei em nada. Quando cheguei perto, vi a situação e ajudei a tirar ela da água", lamentou.

Ele contou que outras pessoas que estavam na praia também ajudaram no resgate até a chegada do Corpo de Bombeiros.

"Foi tudo muito rápido. O pessoal que estava por perto ajudou, chamou os bombeiros e o socorro chegou. A gente só queria tirar ela dali o mais rápido possível."

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcela recebeu atendimento pré-hospitalar ainda na praia, foi levada ao Hospital Alfa para estabilização e, posteriormente, transferida por uma UTI móvel do Samu para o Hospital da Restauração.

Segundo atualização divulgada na noite de segunda-feira, a jovem deu entrada na unidade pouco depois das 16h com amputação completa da perna direita. Ela passou por uma cirurgia de emergência para controlar o sangramento e regularizar a ferida na coxa.

O Hospital da Restauração informou que Marcela permanece internada na UTI em estado grave.

Jonas afirmou que familiares passaram a noite no hospital e organizaram uma mobilização para doação de sangue.

"Está todo mundo lá. A mãe, os tios, os primos. A família inteira está acompanhando e ajudando no que pode."

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) disse que o animal envolvido no caso foi um tubarão-tigre adulto, com cerca de 3 metros de comprimento. O órgão afirmou que a espécie costuma apresentar maior atividade no início da manhã e no fim da tarde.

Marcela cursa direito e concilia os estudos com trabalhos temporários.

"Ela não tinha emprego fixo. Fazia bicos para conseguir pagar a faculdade. É uma menina muito dedicada aos estudos", afirmou o primo.

ATAQUE LEVOU A AMPUTAÇÃO DA PERNA DE MENINO DE 11 ANOS

O registro ocorre um dia após um menino de 11 anos sofrer uma mordida de tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife ?que é vizinha de Boa Viagem.

A criança teve a perna esquerda amputada após dar entrada em estado gravíssimo no Hospital da Restauração. Conforme o diretor da unidade, o cirurgião Petrus de Andrade Lima, a criança sofreu uma lesão extensa no membro inferior, que não podia ser revascularizada.

Neste ano, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que o monitoramento de tubarões no litoral do Recife e da região metropolitana está interrompido há mais de uma década. As últimas ações foram realizadas em 2015.

Por meio de nota, o Cemit disse que a Facepe (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) aprovou, em maio, um projeto da UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) para fortalecer o monitoramento de tubarões no litoral do estado.

Com investimento de R$ 1,05 milhão, a iniciativa prevê o uso de telemetria e dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos anteriormente pelos projetos Protuba e Ecotuba, segundo o órgão. As atividades serão iniciadas a partir de junho.

Com o incidente desta segunda-feira, o litoral pernambucano passou a somar 84 registros envolvendo tubarões desde 1992. Esse foi o quarto caso de 2026.

Em 29 de janeiro, um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda.

Também em janeiro, Tayane Cachoeira Dalazen foi mordida por um tubarão durante um mergulho na ilha de Fernando de Noronha. Ela sofreu ferimentos na perna sem gravidade e recebeu alta após atendimento médico.