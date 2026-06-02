Motoristas de caminhões e veículos de carga de grande porte terão restrições de circulação nas rodovias estaduais de Minas Gerais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A medida foi mantida pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e tem como objetivo aumentar a segurança e melhorar a fluidez do trânsito nos períodos de maior movimento nas estradas.

De acordo com a Portaria Nº 4.242/2026, fica proibida a circulação de veículos ou combinações de veículos que excedam os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mesmo que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

A restrição será aplicada na quarta-feira (3), das 16h às 22h; na quinta-feira (4), das 6h às 12h; e no domingo (7), das 16h às 22h.

A determinação vale para rodovias sob responsabilidade do DER-MG, especialmente em trechos de pista simples e de maior fluxo de veículos, incluindo vias como a MG-010, MGC-135 e MG-050.

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A proibição atinge veículos de carga como bitrens, rodotrens e cegonheiras que ultrapassem os limites de 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento ou Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 58,5 toneladas.

Segundo o DER-MG, quem descumprir a portaria estará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além da autuação, o veículo ficará retido até o término do horário de restrição.

O órgão também informou que não haverá serviço de escolta oficial para veículos superdimensionados durante os períodos de proibição, já que as equipes estarão mobilizadas em ações voltadas à segurança viária.

O DER orienta transportadores e motoristas a planejarem as viagens com antecedência para evitar transtornos e contribuir para a segurança dos usuários durante o feriado.

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