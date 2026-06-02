SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte do empresário Fabio Tomelin, de 48 anos, no município de Indaial.

PM diz que foi chamada para atender uma ocorrência de um homem gravemente ferido, no fim da noite de domingo (31), em uma avenida no bairro dos Estados. Chegando ao local, policiais militares foram informados que a vítima já havia sido levada, com sangramento na região da cabeça, para o hospital.

Segundo a PM, a mulher do empresário, de 35 anos, disse, no hospital, que o casal havia discutido. Ela também disse que Tomelin se jogou da caminhonete onde ambos estavam, com o veículo em movimento. Ele morreu ontem.

O caso é investigado pela Delegacia de Indaial. A Polícia Civil já ouviu testemunhas, analisa imagens obtidas por câmeras de segurança da região e também aguarda a conclusão de laudos periciais.

Fabio era diretor da Tomelin Esquadrias de PVC. O corpo dele foi velado na manhã desta terça-feira (2) no casarão paroquial da Igreja Matriz Santa Inês, e será sepultado às 16h no Cemitério Municipal de Indaial.