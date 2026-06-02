Os finalistas foram anunciados nesta terça-feira (2) pela Academia Brasileira de Cinema.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Entre os indicados a Melhor Longa-Metragem Ficção também estão Manas, de Marianna Brennand, O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, Homem com H, de Esmir Filho, e O Último Azul, de Gabriel Mascaro.

A presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Almeida Magalhães, destaca que a edição deste ano marca os 25 anos do Prêmio.

Estivemos, estamos e estaremos sempre junto com o que o audiovisual brasileiro produz. A edição deste ano marca ainda o retorno da categoria Melhor Longa-Metragem Comédia e inclui, pela primeira vez, o prêmio de Melhor Montagem Documentário, contou.

Além das categorias técnicas e artísticas para cinema, o prêmio contempla séries de ficção, documentário e animação exibidas na televisão aberta, TV paga e streaming. Segundo a organização, serão entregues 32 troféus.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os vencedores serão escolhidos por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema. Já o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular será definido por votação aberta no site da instituição.

Entre os destaques nas categorias de atuação estão Wagner Moura, indicado por O Agente Secreto; Jesuíta Barbosa, por Homem com H; Denise Weinberg, por O Último Azul; e Camila Pitanga, por Malês.

Na televisão, séries como Cangaço Novo, Beleza Fatal, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente e Ângela Diniz: Assassinada e Condenada aparecem entre as produções mais lembradas.

Reconhecida desde 2020 pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences como a entidade responsável pela indicação brasileira ao Oscar de Melhor Filme Internacional, a Academia Brasileira de Cinema reúne profissionais de diferentes áreas do setor audiovisual nacional.

Confira os indicados ao Prêmio Grande Otelo 2026 no site da Academia Brasileira de Cinema.

Tags:

Academia Brasileira de Cinema | Audiovisual | cinema | O Agente Secret | Prêmio Grande Otelo