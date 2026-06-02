RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou não ter registrado qualquer ocorrência incomum no espaço aéreo de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, Paraná após a repercussão de um vídeo publicado pelo influenciador Mayk Leão relatando a suposta aparição de um objeto voador não identificado (Ovni).

Em nota à Folha de S.Paulo, a corporação informou, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), que não houve detecção de objetos desconhecidos pelos radares de defesa aérea nem registros de ocorrências semelhantes por aeroportos da região no último dia 31 de maio. "A vigilância e o controle do espaço aéreo transcorreram dentro da normalidade", informou a FAB.

O caso ganhou repercussão após Mayk Leão compartilhar nas redes sociais um vídeo em que afirma ter visto um objeto luminoso de grandes proporções sobre sua propriedade. Segundo ele, o artefato permaneceu parado por alguns instantes antes de desaparecer.

"Eu trabalho com resgate de animais, não com esse tipo de conteúdo, mas aconteceu algo sem explicação no sítio e eu consegui gravar", afirmou o influenciador. Ele disse ainda que o objeto emitia luzes coloridas, produzia ruídos e não se parecia com aviões ou drones. "Impossível. É uma área de difícil acesso e ainda por cima daquele tamanho".

Após a viralização das imagens, Leão voltou às redes para detalhar o episódio. Segundo ele, que tem um pouco mais de 760 mil seguidores no Instagram, inicialmente acreditou que havia algum animal silvestre na área de mata próxima à residência por causa do barulho, mas depois viu que se tratava de um objeto.

Visivelmente emocionado em uma das gravações, o influenciador também afirmou ter passado a receber ameaças e mensagens ofensivas desde que divulgou o relato. "Não fiz isso para ganhar dinheiro. Estou recebendo muitas ameaças e sendo xingado de tudo quanto é nome", declarou.