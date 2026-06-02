SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu processo seletivo para fiscais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e de outras avaliações nacionais. O edital foi publicado na semana passada no Diário Oficial da União (DOU).

As inscrições começam na semana que vem: vão de 8 a 28 de junho, pelo Sistema RNC (Rede Nacional de Certificadores). Os interessados vão atuar na certificação dos procedimentos de logística operacional e na aplicação do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A remuneração regular é de R$ 510 e a excepcional é de R$ 864 por dia de atuação. O pagamento da demanda excepcional está restrito aos municípios sem certificadores disponíveis ou com número insuficiente, desde que o deslocamento seja superior a 150 km do município cadastrado.

O pagamento ocorrerá após a aplicação das provas. Ele está condicionado à apresentação do Relatório de Certificação e à finalização da demanda na Página de Acompanhamento dos Certificadores.

Quem pode se candidatar: servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais, desde que sejam efetivos, estejam em exercício da docência em 2026 e tenham ensino médio como formação mínima. Não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no Enem, na PND ou no Enamed.

Como saber se você foi chamado? A relação dos inscritos convocados para realizar o curso de capacitação e as demais etapas do processo seletivo poderão ser consultada no edital e no Sistema RNC. Os interessados com inscrição confirmada poderão realizar o curso de capacitação, promovido pelo Inep na modalidade a distância, por meio de plataforma virtual, conforme o número de vagas disponíveis.