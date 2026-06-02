SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo foi resgatado pela polícia após ser mantido em cativeiro na região de Campinas (SP). A localização da vítima foi descoberta depois que ele fez uma referência incomum ao desenho animado "Bob Esponja" durante uma ligação que recebeu da esposa enquanto estava em poder dos bandidos.

O crime ocorreu após uma corrida por aplicativo entre Campinas e Sumaré, no interior paulista. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (27), segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi rendido por seis criminosos, três deles armados. A vítima foi mantida sob ameaça e obrigada a realizar diversas transações bancárias por meio de reconhecimento facial.

Durante o período em que estava em poder dos criminosos, o homem recebeu uma ligação da esposa. Em um áudio obtido pela EPTV, ele afirma que, ao chegar em casa, os dois deveriam assistir juntos ao desenho "Bob Esponja".

A menção chamou a atenção da mulher, já que o marido sabe que ela "detesta assistir ao programa". Desconfiada de que algo estava errado, ela acionou a polícia, que conseguiu rastrear a localização pelo celular e resgatar a vítima.

Um suspeito foi preso em flagrante. Além disso, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola e um facão no cativeiro.

O caso foi registrado como roubo qualificado com restrição de liberdade da vítima. O veículo da vítima foi encontrado posteriormente.