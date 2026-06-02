Em 2002, a seleção brasileira conquistou o pentacampeonato mundial de futebol. Durante a comemoração do título, o lateral-direito Cafu segurou a taça entre as mãos e a envolveu com um beijo. Neste exato momento, ele foi envolvido por uma nuvem de fumaça acompanhada por uma chuva de papel picado prateado. O instante foi registrado e eternizado pela câmera e pelo olhar do fotojornalista Paulo Pinto e percorreu o mundo.

Agora, essa fotografia de Cafu beijando a taça de campeão do mundo está sendo apresentada gratuitamente em uma nova exposição na capital paulista, no Instituto Via Foto, localizado ao lado do Largo da Batata, em Pinheiros.

Gratuita, a mostra é toda dedicada ao futebol e fica disponível até 9 de agosto.

A foto de Paulo Pinto, que atualmente faz parte da equipe de fotografia da Agência Brasil, foi colocada no corredor, junto a outras 10 imagens que contam um pouco da história do Brasil em Copas do Mundo. "A exposição é magnífica", diz o jornalista Juca Kfouri, do programa Trio de Ataque, da TV Brasil, e responsável pelo texto de abertura da mostra.

Para quem gosta de futebol, ela é imperdível. Para quem gosta de fotos, também é imperdível. Para quem gosta de futebol e de fotos, ou de fotos de futebol, nem se fala.

Essa pequena mostra antecede a exposição Futebol: TerritórioÊxtase, apresentada na sala principal do Instituto Via Foto e que tem curadoria de Eder Chiodetto. A mostra apresenta trabalhos de 23 fotógrafos e propõe um olhar contemporâneo sobre o futebol brasileiro por meio da fotografia.

O futebol sempre foi meu guia principal na fotografia esportiva. Cada ano de Copa do Mundo, despertamos o que temos de mais sagrado nesse meio, o carinho pela seleção brasileira, contou Paulo Pinto à reportagem da Agência Brasil.

Para o fotojornalista, poder estar presente no momento em que o país se sagrou campeão mundial foi uma das maiores satisfações como profissional.

É um sonho realizado e que foi imortalizado na imagem que correu o mundo. Estou feliz em poder compartilhar isso com todos aqueles que amam fotografia e futebol.

Mostra anual de fotojornalismo

Além de ter uma imagem na exposição no Instituto Via Foto, uma outra imagem retratada por Paulo Pinto também integra a 20ª Mostra Anual de Fotojornalismo, evento gratuito organizado pela Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos no Estado de São Paulo (ARFOC-SP) e que fica em cartaz até 28 de junho