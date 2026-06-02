PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O vice-prefeito de Lages (SC), Jair Júnior (sem partido), foi preso nesta segunda-feira (1º) após receber alta do hospital onde estava internado desde que sofreu um acidente de carro, em 21 de maio.

Jair foi encaminhado ao presídio masculino de Lages, onde permanecerá detido em uma cela individual, de acordo com a Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social).

A reportagem entrou em contato com a defesa de Jair por telefone na tarde desta terça-feira (2), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Jair era alvo de um mandado de prisão relacionado a acusações de agressão feitas por uma ex-companheira. Ele bateu o carro que dirigia contra um caminhão na BR-116 horas após a emissão da sentença que o condenou a 10 anos e 11 meses de prisão por lesão corporal, cárcere privado, constrangimento ilegal e perseguição.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, responsável pela ação, Jair sofreu o acidente enquanto tentava fugir de agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que cumpriam o mandado judicial.

A defesa do vice-prefeito negou na ocasião que ele tenha tentado fugir. Segundo os advogados, Jair desconhecia a existência do mandado de prisão e acreditava estar sendo perseguido por outro veículo.

Jair foi hospitalizado com fraturas expostas e passou por cirurgia para implante de placa de metal no fêmur e por outro procedimento na patela do joelho esquerdo, além de tratamento para pneumotórax (acúmulo de ar entre o pulmão e a parede do tórax) provocado por perfuração pulmonar.

Jair foi preso pela primeira vez em 22 de março de 2025, em flagrante por violência doméstica, mas liberado após audiência de custódia e pagamento de fiança.

Na época, ele se manifestou em vídeo nas redes sociais. "Tive um relacionamento com vários erros de ambas as partes com a minha ex-namorada. Como homem, estou errado por ter deixado as coisas chegarem a esse nível", disse.

Jair também foi alvo de denúncia feita por outra ex-namorada, que registrou boletim de ocorrência relatando ter sofrido ameaças e perseguição após o término do relacionamento, em 2022.

Um mês após a prisão, passou a ser considerado suspeito de ter colocado pregos nos pneus do carro oficial da prefeita Carmen Zanotto (Republicanos) e foi denunciado pelo Ministério Público, em janeiro deste ano, por dano ao patrimônio público.

A prefeitura de Lages foi procurada por e-mail durante a tarde, mas não se manifestou.