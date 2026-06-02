SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mar é salgado porque, ao longo de bilhões de anos, sais e minerais foram sendo dissolvidos das rochas e carregados pela chuva e pelos rios até os oceanos, onde se acumulam.

Chuva e rios carregam sais das rochas para os oceanos. No começo da Terra, longos períodos de chuva dissolveram minerais e sais das rochas e os arrastaram para as regiões mais profundas, onde a água se acumulou e formou os primeiros oceanos.

Oceanos já nasceram com sais minerais e continuam recebendo material das rochas. Esse 'lavar' do planeta ajudou a criar mares que já eram ricos em sais, e o processo de transporte de minerais para o oceano segue acontecendo com o tempo.

Estimativas indicam que os oceanos têm cerca de 50 trilhões de toneladas de sal. Cientistas do U.S. Geological Survey apontam que, se esse sal fosse espalhado sobre os continentes, formaria uma camada de cerca de 150 m de altura.

Salinidade média do oceano é de 35 g de sal por litro de água. A concentração varia por região e tende a cair perto dos polos por causa do derretimento de geleiras e das chuvas mais frequentes.

Mar Morto chega a cerca de 300 g de sal por litro por ser um mar fechado. Ele é alimentado pelo Rio Jordão, cuja vazão de água doce foi reduzida pelo uso humano, o que diminui o volume de água e concentra ainda mais os sais.

Quase toda a água do planeta está nos oceanos, o que dificulta mudanças grandes na salinidade. Como cerca de 97% da água da Terra está no mar, a entrada de água doce por rios e chuvas não é suficiente para 'diluir' o sal de forma significativa.

Sal não evapora junto com a água, por isso a chuva é doce. A água evapora, mas o sal fica no oceano, o que explica por que a chuva não cai salgada mesmo quando se forma a partir da evaporação do mar.

Cloreto de sódio representa cerca de 85% do sal do mar. É o mesmo sal usado na cozinha, mas nos rios esse composto aparece em proporção bem menor, em torno de 16%.

Outros minerais são mais comuns nos rios porque a vida marinha 'retira' parte deles do oceano. Cálcio, bicarbonato e sílica aparecem mais nos rios, em parte porque criaturas marinhas usam esses minerais para formar conchas, esqueletos e recifes ao longo de bilhões de anos.

Dessalinização ainda é cara e gera muito resíduo. A osmose reversa é uma das técnicas mais modernas e é usada em usinas, mas pode exigir dois litros de salmoura para produzir um litro de água doce.

Descarte da salmoura pode virar um problema ambiental em grandes cidades. Em locais muito populosos, o volume de resíduo seria tão grande que o descarte poderia contaminar o solo e outras fontes de água doce.