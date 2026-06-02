SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira, uma operação para combater uma quadrilha especializada no furto de carros antigos.

O crime específico investigado pela Operação Herbie, que a 3ª Delegacia da Divecar (Investigações sobre Desmanches Delituosos) conduz, é o furto de dois fuscas, avaliados em R$ 50 mil cada, que ocorreu em abril deste ano na zona oeste de São Paulo.

A operação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e uma prisão.

Imagens de câmera de segurança local mostram os criminosos chegando à empresa restauradora, que mantinha os modelos, durante a madrugada.

O primeiro roubo, de um fusca bege, ocorre às 4h56 da manhã, quando dois suspeitos deixam o veículo, um SUV da marca BMW e de modelo X1, para entrar na restauradora, deixando o local logo após furtar o primeiro veículo.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam retornado 30 minutos depois e levado o outro carro, do mesmo modelo, da cor azul.

Segundo a apuração da polícia, um dos fuscas foi encontrado em um galpão, com sua placa trocada. O local era mantido por um dos investigados, que foi preso. Uma chave de um carro SUV BMW X1, relacionada ao indiciado, e 8 placas foram apreendidas.

Outros itens como peças de carros, placas e celulares também foram apreendidos. A apuração feita pela polícia indica uma rede de crime organizado, que fornece veículos roubados a colecionadores, com a participação de pelo menos três suspeitos no esquema.

A delegada Pamela Cristan afirmou que os agentes seguem a procura do segundo fusca e de identificar os outros suspeitos.