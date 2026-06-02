SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher caiu nos trilhos do metrô, na tarde desta terça-feira (2), durante um empurra-empurra na estação Jurubatuba, da linha 9-Esmeralda, na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu em horário de pico, período em costuma superlotar o transporte público.

Passageiros ajudaram a mulher sair do vão entre a plataforma e o trem, que estava parado. A cena foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais.

A vítima recebeu atendimento na estação, segundo a concessionária ViaMobilidade. Ela sofreu ferimentos leves, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), localizada na região de Grajaú, e recebeu alta. A empresa lamentou o ocorrido.

"A equipe da concessionária prestou toda assistência e a encaminhou à UPA mais próxima. A concessionária lamenta o ocorrido e reforça que continuará investindo em melhorias e modernizações nas estações das linhas", diz a concessionária, em nota.

A ViaMobilidade negou que a superlotação tenha sido motivada por questões de problemas de energia elétrica, como afirmam perfis de redes sociais. A oscilação de energia teria ocorrido em outro ponto do transporte público.

"Em razão da ocorrência, um trem permaneceu parado entre as estações Mendes-Vila Natal e Varginha por alguns minutos, com informações sendo emitidas aos clientes sobre a ocorrência", acrescentou.